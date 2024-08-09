Yayıncı kuruluşta skandal! Cep telefonu ile maç yayınladı

09 Ağustos 2024 21:43 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:55

Türkiye'de futbol yeni sezonuyla başladı.

Süper Lig'de sezonun açılış maçını Galatasaray ve Hatayspor oynarken 1. Lig'de ise Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü ile başladı.

İZLEYENLER ŞOKTA

1. Lig karşılaşması olan Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü maçı oynanırken izleyicilerin yayın kalitesinin düşük olması dikkatlerinden kaçmadı.

Nedenini tam olarak anlayamayan futbolseverler sosyal medyada gördüklerinden sonra yayın kalitesinin düşük olmasının sebebini anlamış oldu.

TELEFON İLE YAYIN YAPILDI

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçı cep telefonuyla yayınlandı.