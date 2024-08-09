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Yayıncı kuruluşta skandal! Cep telefonu ile maç yayınladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 21:43 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:55
Yayıncı kuruluşta skandal! Cep telefonu ile maç yayınladı

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçı profesyonel kamera yerine cep telefonu kamerasıyla yayınlandı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce futbolseverler tarafından gündem oldu.

Türkiye'de futbol yeni sezonuyla başladı.

Süper Lig'de sezonun açılış maçını Galatasaray ve Hatayspor oynarken 1. Lig'de ise Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü ile başladı.

İZLEYENLER ŞOKTA

1. Lig karşılaşması olan Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü maçı oynanırken izleyicilerin yayın kalitesinin düşük olması dikkatlerinden kaçmadı.

Nedenini tam olarak anlayamayan futbolseverler sosyal medyada gördüklerinden sonra yayın kalitesinin düşük olmasının sebebini anlamış oldu.

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TELEFON İLE YAYIN YAPILDI

Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçı cep telefonuyla yayınlandı.

Yayıncı kuruluşta canlı yayınlanan Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü mücadelesinde görüntü kalitesi çok kötü gözükünce izleyenler şüphelendi ve gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

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Yayıncı kuruluş bu mücadeleyi cep telefonu kamerasıyla yayınlarken tribünden çekilen görüntüyle ortaya çıkan gerçek sosyal medyada gündem oldu.

Yayıncı kuruluştan ise bu konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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