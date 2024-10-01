Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:18
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'yi getirdi. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ergün Penbe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imza törenine ilişkin görüntülere yer verildi.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile teknik direktörlük görevi için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı