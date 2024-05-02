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02 May 2024 19:42 - Güncelleme : 02 May 2024 19:43

Yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru belli oldu

2024-25 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru belli oldu. Mevcut sponsor Trendyol, yeni sezonda da iki ligin isim sponsoru olmaya devam edecek.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Ajansspor
Yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig&#039;in isim sponsoru belli oldu

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 2024-25 sezonunun isim sponsoru değişmedi.

TRENDYOL İLE YOLA DEVAM

2024-24 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru olan Trendyol, TFF ile yaptığı sözleşme gereği bulunan 1 yıllık opsiyonunu kullanarak 2024-2025 sezonunda iki ligin isim sponsoru olacak.

700 MİLYON TL'YE ÜFE-TÜFE ZAMMI

Süper Lig ve 1. Lig 2023-2024 sezonu isim sponsorluğu için 700 milyon lira ödeme yapan Trendyol, 2024-25 sezonu isim sponsorluğu için ÜFE-TÜFE oranında artış yapacak.

Kaynak: Ajansspor
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