Yeni sezonda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru belli oldu

02 May 2024 19:42 - Güncelleme : 02 May 2024 19:43

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 2024-25 sezonunun isim sponsoru değişmedi.

TRENDYOL İLE YOLA DEVAM

2024-24 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru olan Trendyol, TFF ile yaptığı sözleşme gereği bulunan 1 yıllık opsiyonunu kullanarak 2024-2025 sezonunda iki ligin isim sponsoru olacak.

700 MİLYON TL'YE ÜFE-TÜFE ZAMMI

Süper Lig ve 1. Lig 2023-2024 sezonu isim sponsorluğu için 700 milyon lira ödeme yapan Trendyol, 2024-25 sezonu isim sponsorluğu için ÜFE-TÜFE oranında artış yapacak.