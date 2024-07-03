Yok böyle heyecan! Marmaray bile milli maçı izlemek için durdu

03 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:18

Milliler Avusturya zaferi sonrası 'yırt onu' şarkıyla eğlendi! Cenk Tosun kurtlarını döktü

Milliler Avusturya zaferi sonrası 'yırt onu' şarkıyla eğlendi! Cenk Tosun kurtlarını döktü

14 Haziran tarihinde başlayan ve 14 Temmuz’da sona erecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Almanya’nın ev sahipliğinde yapılan turnuvanın son 16 turu maçında Ralf Rangnick yönetimindeki Avusturya ile Vincenzo Montella’nın çalıştırdığı A Milli Takım karşı karşıya geldi.

Leipzig Stadyumu’nda oynanan ve Portekizli hakem Artur Dias’ın düdük çaldığı müsabakada kazanan 2-1'lik skorla Türkiye oldu.

Bu sonuçla milliler adını son 8 takım arasına yazdırırken, Avusturya turnuvaya veda etti. A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.

Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda maç izleyen taraftarların yanında Marmaray'ı durduran makinist, bir süre müsabakayı seyretti.

Kısa süre sonra hareket eden makinist, vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.