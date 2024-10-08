Young Boys teknik direktörü Rahmen ile yollar ayrıldı!

08 Ekim 2024 19:10 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:19

Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen ile vedalaşıldı. İsviçre ekibi, Rahmen'in yerine göreve geçici olarak Joel Magnin'in getirildiğini belirtildi.

Bu sezon temsilcimiz Galatasaray​'ı Şampiyonlar Ligi​ play-off turunda iki maçta da yenerek eleyen ancak art arda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Young Boys​'ta Teknik Direktör Patrick Rahmen ile yollar ayrıldı.

KOLTUĞA MAGNİN GELDİ

İsviçre ekibi, Rahmen ile vedalaştıktan sonra resmen açıkladı. Yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine geçici olarak Joel Magnin'in getirildiği belirtildi. Magnin, Young Boys'un U21 takımının başındaydı.

Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ı iki maçta da mağlup etse de lig aşamasında ilk maçında sahasında Aston Villa'ya 3-0, ikinci maçta deplasmanda Barcelona'ya 5-0 mağlup olmuştu.

İsviçre ligine de son derece kötü bir giriş yapan Young Boys, 9 hafta sonunda 6 puanla son sırada yer alıyor.