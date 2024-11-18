Youssef En-Neysri piyangosu! Talisca artı para teklifine iş bitebilir

18 Kasım 2024 08:41 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:57

Suudi Araabistan spor basını Fenerbahçe’nin Sevilla’dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için Al-Nassr’ın 32 milyon teklif ettiğini yazdı. Transfer Talisca artı bir miktar para takası ile de sonlandırılabilir. İşte detaylar...

Fikret Orman açıklamalarda bulundu! 'Gelmem için bir sebep olması lazım'

Fikret Orman açıklamalarda bulundu! 'Gelmem için bir sebep olması lazım'

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Sevilla’dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri​, devre arasında Al-Nassr’a transfer olabilir. Cristiano Ronaldo​ ve Anderson Talisca gibi yıldızlara sahip olan Suudi Arabistan ekibinin , Faslı golcüye 32 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu iddia edildi.

HEM TALISCA GELCEK HEM DE KASA DOLACAK

Haberlerde, Fenerbahçe’nin Al-Nassr​ ile Talisca transferi için görüşmeler yaptığı ve bu süreçte En-Nesyri’nin takasta kullanılarak Brezilyalı yıldızın kadroya katılmasının planlandığı belirtiliyor. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Faslı oyuncunun satışından ciddi bir gelir elde etme ihtimali de dikkat çekiyor.

SEVILLA​ GERİ İSTİYOR

Bir başka iddia ise İspanyol basınından geldi. Sevilla’nın, En-Nesyri’nin boşluğunu dolduramadığı ve deneyimli golcüyü geri almak için harekete geçeceği konuşuluyor. İspanyol ekibinin, Fenerbahçe​ ile görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

17 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maçta görev alan En-Nesyri, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ancak sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldığı yönünde eleştiriler bulunuyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun geleceği, devre arasında netlik kazanacak.