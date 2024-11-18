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Youssef En-Neysri piyangosu! Talisca artı para teklifine iş bitebilir

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 08:41 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:57
Youssef En-Neysri piyangosu! Talisca artı para teklifine iş bitebilir

Suudi Araabistan spor basını Fenerbahçe’nin Sevilla’dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için Al-Nassr’ın 32 milyon teklif ettiğini yazdı. Transfer Talisca artı bir miktar para takası ile de sonlandırılabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Sevilla’dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri​, devre arasında Al-Nassr’a transfer olabilir. Cristiano Ronaldo​ ve Anderson Talisca gibi yıldızlara sahip olan Suudi Arabistan ekibinin , Faslı golcüye 32 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu iddia edildi.

HEM TALISCA GELCEK HEM DE KASA DOLACAK 

Haberlerde, Fenerbahçe’nin Al-Nassr​ ile Talisca transferi için görüşmeler yaptığı ve bu süreçte En-Nesyri’nin takasta kullanılarak Brezilyalı yıldızın kadroya katılmasının planlandığı belirtiliyor. Ayrıca sarı-lacivertlilerin, Faslı oyuncunun satışından ciddi bir gelir elde etme ihtimali de dikkat çekiyor.

Youssef En-Neysri piyangosu! Talisca artı para teklifine iş bitebilir - 1. Resim

SEVILLA​ GERİ İSTİYOR

Bir başka iddia ise İspanyol basınından geldi. Sevilla’nın, En-Nesyri’nin boşluğunu dolduramadığı ve deneyimli golcüyü geri almak için harekete geçeceği konuşuluyor. İspanyol ekibinin, Fenerbahçe​ ile görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade ediliyor.

17 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 17 maçta görev alan En-Nesyri, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Ancak sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldığı yönünde eleştiriler bulunuyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun geleceği, devre arasında netlik kazanacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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