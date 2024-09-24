Yunus Akgün'den Fenerbahçe'nin penaltısına gönderme: "Benim pozisyonum daha penaltıydı"

24 Eylül 2024 18:55 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 19:03

UEFA Avrupa Ligi'deki ilk maçında PAOK'u konuk edecek Galatasaray'da milli futbolcu Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. Akgün, derbideki penaltı pozisyonuyla ilgili "Penaltı pozisyonuyla alakalı sıcak anda anlamadım. Ayağım yerden kesilmişti anlamadım ama Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakılırsa, benim pozisyonum daha da penaltıydı." dedi.

UEFA Avrupa Ligi​'ndeki temsilcimiz Galatasaray​, ilk maçında yarın Yunanistan ekibi PAOK​ ile RAMS Park​'ta karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün​ açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA LİGİ'NE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Yunus Akgün açıklamasında; "Derbiyi kazandık ve 6'da 6 yaptık. Bunun vermiş olduğu moral de var. PAOK maçını kazanarak, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. endi performansım önemli ama benden daha önemlisi takımın iyi olması, her maçı kazanması. Her şey çok güzel gidiyor. Ben de inşallah aynı şekilde devam ederim." dedi.

"BENİM POZİSYONUM DAHA PENALTIYDI"

Galatasaray ile sezona iyi bir performansla giren ve dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, "Penaltı pozisyonuyla alakalı sıcak anda anlamadım. Ayağım yerden kesilmişti anlamadım ama Fenerbahçe'ye verilen penaltıya bakılırsa, benim pozisyonum daha da penaltıydı." ifadelerini kullandı.

"MEKTUPLAR BİZİ MOTİVE ETTİ"

Yunus Akgün; "Derbi öncesinde bizler için hazırlanan mektupları okuduk ve bizi motive etti. Bunlar çok değerli şeyler." diyerek sözlerini tamamladı.