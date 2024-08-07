Yusuf Yazıcı el yaktı! Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan alan Yusuf Yazıcı'nın sarı-kırmızılı kulüpten istediği yıllık ücret belli oldu. Bonservisi elinde olan milli futbolcunun talebi sarı-kırmızılı takıma geri adım attırdı. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara’yı renklerine bağlamıştı.
GALATASARAY'DAN YUSUF YAZICI HAMLESİ
Galatasaray, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'ya kanca attı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yerli kontenjanı konusunda sorun yaşayan Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.
İSTEDİĞİ ÜCRET GERİ ADIM ATTIRDI!
Cimbom, yıllık 4 milyon euroya yakın net ücret talebinde bulunan Yusuf Yazıcı transferinde takım içi dengeleri düşünerek geri adım attı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarından çok yüksek bir bedelle Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istemiyor.
YUSUF YAZICI, GALATASARAY'I BEKLİYOR
Yusuf Yazıcı ise diğer teklifleri de değerlendirmeye alsa da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya daha sıcak bakıyor.
OKAN BURUK SICAK BAKIYOR
Okan Buruk, Yusuf Yazıcı’yı Dries Mertens’in ilerleyen yaşı sebebiyle iyi bir alternatif olarak düşünse de transferdeki belirsizlik devam ediyor.
42 MAÇTA 12 GOL-4 ASİST
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkarken 12 gol atıp 4 de asist yaptı.