Yusuf Yazıcı el yaktı! Galatasaray'dan istediği ücret ortaya çıktı

07 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:47

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara’yı renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY'DAN YUSUF YAZICI HAMLESİ

Galatasaray, Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'ya kanca attı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yerli kontenjanı konusunda sorun yaşayan Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor.

İSTEDİĞİ ÜCRET GERİ ADIM ATTIRDI!

Cimbom, yıllık 4 milyon euroya yakın net ücret talebinde bulunan Yusuf Yazıcı transferinde takım içi dengeleri düşünerek geri adım attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarından çok yüksek bir bedelle Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istemiyor.

YUSUF YAZICI, GALATASARAY'I BEKLİYOR

Yusuf Yazıcı ise diğer teklifleri de değerlendirmeye alsa da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da oynamaya daha sıcak bakıyor.

OKAN BURUK SICAK BAKIYOR

Okan Buruk, Yusuf Yazıcı’yı Dries Mertens’in ilerleyen yaşı sebebiyle iyi bir alternatif olarak düşünse de transferdeki belirsizlik devam ediyor.

42 MAÇTA 12 GOL-4 ASİST

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında gösterilen Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 maça çıkarken 12 gol atıp 4 de asist yaptı.