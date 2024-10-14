Zaha için Lyon'dan şok karar! Kiralık olarak gitmişti

14 Ekim 2024 13:23 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:37

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray​'dan Franrsa Ligi'nin (Ligue 1) güçlü temsilcisi Lyon​'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha​ için işlerd yolunda gitmiyor. Transfer olduğu günden bu yana yeni takımında yaşadığı problemlerle gündeme gelen Fildişi Sahilli futbolcunun kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

SAGE SİNYALİ VERMİŞTİ

Fransız basınında yer alan haberlerde, Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin kadroya almadığı Zaha ve Gift Orban'ın resmi olarak kadro dışı kaldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde her iki futbolcu hakkında konuşan Sage, "Oynamayan veya az oynayanlara çok net bir mesajım var. Onları bir futbolcu olarak değerlendirmemin zor olduğunu kendilerine söyledim" demişti.

SADECE 1 ASİSTİ VAR

Sage açıklamasının devamında, "Profesyonelliğiniz gereken seviyede değilse takımda tekrar yer almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var çünkü benim talep ettiğim bağlılık düzeyine henüz ulaşamadıklarını görüyorum. Öncelikle bu seviyede bir uyum sağlamaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Lyon'da 2 resmi maça çıkan Zaha takımına sadece 1 asistlik skor katkısı verebildi.