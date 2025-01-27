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Zaniolo'dan Galatasaray taraftarını öfkelendiren paylaşım! 'Come to Fenerbahçe'

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ocak 2025 13:20 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 13:30
Zaniolo&#039;dan Galatasaray taraftarını öfkelendiren paylaşım! &#039;Come to Fenerbahçe&#039;

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo, sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırırken Fenerbahçelilerin beğenisini kazandı. İşte detaylar...

Galatasaray​'ın yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Atalanta​'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, sosyal medyada ortalığı birbirine katan bir paylaşıma imza attı. İtalyan yıldız, kariyerine Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe​'de devam eden teknik direktör Jose Mourinho​'nun doğum gününü kutlayınca Galatasaray taraftarının hedef tahtası haline geldi.

SARILDIKLARI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Daha önce bir başka Serie A​ ekibi Roma'da Mourinho ile birlikte çalışan Zaniolo, sosyal medya hesabından Portekizli hoca ile sarıldıkları bir kareyi paylaştı. Zaniolo'nun paylaştığı fotoğraf Fenerbahçe taraftarlarından binlerce beğeni aldı.

Zaniolo'dan Galatasaray taraftarını öfkelendiren paylaşım! 'Come to Fenerbahçe' - 1. Resim

FENERBAHÇE'YE GEL ÇAĞRILARI

Birçok sarı-lacivertli futbolsever İtalyan yıldıza, "Come to Fenerbahce/ Fenerbahçe'ye gel" çağrısında bulundu.

Zaniolo'dan Galatasaray taraftarını öfkelendiren paylaşım! 'Come to Fenerbahçe' - 2. Resim

Buna karşın Galatasaray taraftarları ise  hala takımlarıyla sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun bu hareketinin yanlış olduğunu  savunarak oyuncuya veryansın etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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