Zaniolo'dan Galatasaray taraftarını öfkelendiren paylaşım! 'Come to Fenerbahçe'

27 Ocak 2025 13:20 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 13:30

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Atalanta'ya kiraladığı Zaniolo, sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırırken Fenerbahçelilerin beğenisini kazandı. İşte detaylar...

Talisca'nın uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe ile sözleşmeyi imzaladığı iddia edildi

Talisca'nın uçağı ne zaman İstanbul'a gelecek? Fenerbahçe ile sözleşmeyi imzaladığı iddia edildi

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transferler için sayılı günler kaldı

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transferler için sayılı günler kaldı

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'de bu hafta karşılaşacaklar

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'de bu hafta karşılaşacaklar

Galatasaray​'ın yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Atalanta​'ya kiralık gönderdiği Nicolo Zaniolo, sosyal medyada ortalığı birbirine katan bir paylaşıma imza attı. İtalyan yıldız, kariyerine Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe​'de devam eden teknik direktör Jose Mourinho​'nun doğum gününü kutlayınca Galatasaray taraftarının hedef tahtası haline geldi.

SARILDIKLARI FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Daha önce bir başka Serie A​ ekibi Roma'da Mourinho ile birlikte çalışan Zaniolo, sosyal medya hesabından Portekizli hoca ile sarıldıkları bir kareyi paylaştı. Zaniolo'nun paylaştığı fotoğraf Fenerbahçe taraftarlarından binlerce beğeni aldı.

FENERBAHÇE'YE GEL ÇAĞRILARI

Birçok sarı-lacivertli futbolsever İtalyan yıldıza, "Come to Fenerbahce/ Fenerbahçe'ye gel" çağrısında bulundu.

Buna karşın Galatasaray taraftarları ise hala takımlarıyla sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun bu hareketinin yanlış olduğunu savunarak oyuncuya veryansın etti.