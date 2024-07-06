Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Zielinski Inter'de! Anlaşma 4 yıllık

Zielinski Inter'de! Anlaşma 4 yıllık

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 19:04 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 19:07
Zielinski Inter&#039;de! Anlaşma 4 yıllık

Serie A şampiyonu Inter, Napoli'den Polonyalı ortasaha futbolcusu Piotr Zielinski'yi renklerine bağladı.

Inter, Piotr Zielinski'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Polonyalı orta saha oyuncusu, 8 yıllık Napoli kariyerini noktaladı ve Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

ZIELINSKI INTER'DE

Geçen sezon toplam 35 maçta forma giyip 2427 dakika sahada kalan Piotr Zielinski, 4 gol atarken 3 asistlik skor katkısı üretti.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...