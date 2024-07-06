Zielinski Inter'de! Anlaşma 4 yıllık
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 19:04 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 19:07
Serie A şampiyonu Inter, Napoli'den Polonyalı ortasaha futbolcusu Piotr Zielinski'yi renklerine bağladı.
Inter, Piotr Zielinski'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Polonyalı orta saha oyuncusu, 8 yıllık Napoli kariyerini noktaladı ve Inter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
ZIELINSKI INTER'DE
Geçen sezon toplam 35 maçta forma giyip 2427 dakika sahada kalan Piotr Zielinski, 4 gol atarken 3 asistlik skor katkısı üretti.
Kaynak: tgrthaber.com