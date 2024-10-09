Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında bugün 22 maç oynandı!

09 Ekim 2024 18:15 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 18:18

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda bugün oynanacak 23 maçın 22'si sona erdi. Rakiplerine üstünlük kuran takımlar, 3. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekiminin ne zaman, saat kaçta yapılacağı açıklandı

Organizasyonun bugünkü son karşılaşması, saat 19.00'da Giresunspor​ ile Viranşehir Belediyespor arasında yapılacak.

Şu ana kadar müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Adıyaman FK-Afyonspor: 5-0

Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947: 0-3

Kolibri Ağrı 1970-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 4-0

Muğlaspor-Sarıyer: 4-4 (Penaltılarda 2-4)

Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0

23 Elazığ FK-Polatlı 1926: 3-2

Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-1 (Penaltılarda 3-4)

Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK: 0-4

Beykoz Anadoluspor-Tire 2021 FK: 0-3

Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor: 2-1

Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK: 0-2

Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 4-0

Nazillispor-Somaspor: 1-5

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol: 0-2

Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (Penaltılarda 4-3)

Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: 1-3

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969: 2-6

Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu: 7-3

Bayburt Özel İdarespor-İzmir Çoruhlu FK: 2-0

Ergene Velimeşespor-Çankayaspor: 1-0

Altay-Karaman FK: 0-1