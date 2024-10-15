Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

15 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:19

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası​ 3. Eleme Turu kura çekimi​, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig​, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:



Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor

Silivrispor - Kayserispor

İstanbulspor - Kilis Belediyespor

Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar

Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi

İnegöl Kafkas SK - Hatayspor

52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor

Kuşadasıspor - Karaköprü Belediye Spor

Muş SK - İnegölspor

Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Elazığspor - 1923 Mustafa Kemal Paşa SK

Adanaspor - Çorlu Spor 1947

Edirnespor - Batman Petrol Spor

Osmaniyespor FK - Serik Belediyesor

Somaspor - Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşe Spor - Sebat Gençlik Spor

Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor

Alanya 1221 Futbol SK - Adıyaman FK

Kolibri Ağrı 1970 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı SF

Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne Spor

Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK

Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor

Bornova 1877 SY - Fethiyespor

Efeler 09 Spor FK - Adana 01 FK

23 Elazığ FK - Konyaspor

Belediye Derince Spor - Tire 2021 FK

Karşıyaka - Viranşehir Belediye Spor

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor

Fatsa Belediyespor - Karaman FK

Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor

Küçükçekmece Sinop SK - Erbaaspor

Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK

Bursa Nilüfer SK - Ankaragücü

Isparta 32 Spor - Pazarspor