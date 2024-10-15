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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:19
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası​ 3. Eleme Turu kura çekimi​, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig​, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Kırıkkale FK - Yeni Malatyaspor
Silivrispor - Kayserispor
İstanbulspor - Kilis Belediyespor
Bursaspor - 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar
Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi
İnegöl Kafkas SK - Hatayspor
52 Orduspor FK - Şanlıurfaspor
Kuşadasıspor - Karaköprü Belediye Spor
Muş SK - İnegölspor
Pendikspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Elazığspor - 1923 Mustafa Kemal Paşa SK
Adanaspor - Çorlu Spor 1947
Edirnespor - Batman Petrol Spor
Osmaniyespor FK - Serik Belediyesor
Somaspor - Belediye Kütahyaspor
Ergene Velimeşe Spor - Sebat Gençlik Spor
Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor
Alanya 1221 Futbol SK - Adıyaman FK
Kolibri Ağrı 1970 SK - Beyoğlu Yeni Çarşı SF
Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevne Spor
Karacabey Belediye Spor - Amasyaspor FK
Bayburt Özel İdare Spor - Samsunspor
Bornova 1877 SY - Fethiyespor
Efeler 09 Spor FK - Adana 01 FK
23 Elazığ FK - Konyaspor
Belediye Derince Spor - Tire 2021 FK
Karşıyaka - Viranşehir Belediye Spor
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969 Spor
Fatsa Belediyespor - Karaman FK
Yeşil Yalova FK - Kırklarelispor
Küçükçekmece Sinop SK - Erbaaspor
Ankara Demirspor - Erciyes 38 Futbol SK
Bursa Nilüfer SK - Ankaragücü
Isparta 32 Spor - Pazarspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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