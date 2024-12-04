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Ziraat Türkiye Kupası 4. turda gol yağmuru! İşte ilk gün sonuçları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 01:18 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 01:23
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda gol yağmuru! İşte ilk gün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarında ilk gün gollü maçlara sahne oldu. Gerçekleşen 5 maçta toplam 28 gol atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası​ 4. eleme turunda bugün 5 maç oynandı. Toplam 58 takımın mücadele ettiği bu turun ilk gününde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor​ ve Adana Demirspor​ bir üst tura adını yazdırırken, Samsunspor​ ise sahasında kupaya veda etti.

Kupada 4. tur karşılaşmalarında heyecan yarın ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda gol yağmuru! İşte ilk gün sonuçları - 1. Resim

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Iğdır FK - Muş Spor Kulübü: 2-3
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3
Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor: 4-1
Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor: 4-3
Samsunspor - 52 Orduspor FK: 2-4

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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