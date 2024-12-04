Ziraat Türkiye Kupası 4. turda gol yağmuru! İşte ilk gün sonuçları
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Aralık 2024 01:18 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 01:23
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarında ilk gün gollü maçlara sahne oldu. Gerçekleşen 5 maçta toplam 28 gol atıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün 5 maç oynandı. Toplam 58 takımın mücadele ettiği bu turun ilk gününde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Adana Demirspor bir üst tura adını yazdırırken, Samsunspor ise sahasında kupaya veda etti.
Kupada 4. tur karşılaşmalarında heyecan yarın ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Iğdır FK - Muş Spor Kulübü: 2-3
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3
Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor: 4-1
Adana Demirspor - Sebat Gençlik Spor: 4-3
Samsunspor - 52 Orduspor FK: 2-4
Kaynak: İhlas Haber Ajansı