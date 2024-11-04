Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi heyecanı yaşanacak!

04 Kasım 2024 18:48 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Tek maç usulüne göre oynanacak olan maçlar için 58 takım kura çekiminde rakibini bekleyecek.