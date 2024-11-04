Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi heyecanı yaşanacak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 18:48 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 18:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Tek maç usulüne göre oynanacak olan maçlar için 58 takım kura çekiminde rakibini bekleyecek.
TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.
Kupanın bu turunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'den 58 ekip yer alacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Kaynak: tgrthaber.com