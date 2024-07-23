Zokora yıllar sonra açıkladı! 'Ders verecektim'

23 Temmuz 2024 23:55 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 00:03

Trabzonspor'un Fildişili eski futbolcusu Didier Zokora, 2010-11 sezonunda, Süper Final Şampiyonluk Grubu’nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede rakibi Emre Belözoğlu ile arasındaki “ırkçılık” tartışması hakkında açıklamada bulundu.

"DERS VERECEKTİM"

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Zokora, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Irkçılık yaşadıktan sonraki ilk Fenerbahçe maçında, o gün Trabzon halkının desteğini arkamda hissettim. Emre’ye ne kadar kararlı olduğumu göstermek için siyah kömür ve su karışımı hazırlayıp yüzüme sürdüm. Aklımda onun bacağını kırmak vardı. Onun en büyük hatası benimle bire bir mücadeleye girmekti. Emre’ye hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdim."