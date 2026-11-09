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Genel
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:34

Evlere 10 Kasım'da bayrak asılır mı, Türk bayrağı yarıya indirilir mi? 10 Kasım bayrak uygulaması

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla Türk bayrağının nasıl kullanılacağı merak ediliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde kamu kurumları, resmi binalar ve Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerinde bayraklar yarıya indiriliyor. Peki, 10 Kasım’da bayrak asılır mı, bayrak saat kaçta yarıya indirilir?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Evlere 10 Kasım'da bayrak asılır mı, Türk bayrağı yarıya indirilir mi? 10 Kasım bayrak uygulaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 14:34

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu , 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu. Her yıl 10 Kasım’da düzenlenen anma törenlerinde vatandaşlar Atatürk’ü saygı ve minnetle anarken, bayrak uygulamaları da gündeme geliyor. Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında belirlenen kurallara göre 10 Kasım’da bayrakların yarıya indirilmesi gerekiyor. Bu nedenle evine, iş yerine veya balkonuna Türk bayrağı asmak isteyenler de uygulamanın ayrıntılarını araştırıyor. Peki, 10 Kasım’da bayrak asılır mı, bayrak saat kaçta yarıya indirilir?

Evlere 10 Kasım'da bayrak asılır mı, Türk bayrağı yarıya indirilir mi? 10 Kasım bayrak uygulaması

10 KASIM’DA BAYRAK ASILIR MI?

Atatürk’ün vefat yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma gününde bayrakların kullanılması yasak değildir. Ancak resmi binalarda ve yönetmelikte belirtilen yerlerde bayrakların yarıya indirilmesi uygulanır.

Vatandaşlar da 10 Kasım’da evlerine, balkonlarına ve iş yerlerine Türk bayrağı asarak anma gününe katılabilir. Bayrağın temiz, sağlam ve yönetmelikte belirtilen kullanım kurallarına uygun olması gerekir.

Evlere 10 Kasım'da bayrak asılır mı, Türk bayrağı yarıya indirilir mi? 10 Kasım bayrak uygulaması

10 KASIM’DA BAYRAK YARIYA İNDİRİLİR Mİ?

10 Kasım’da Türk bayrağı, Atatürk’ün anısına Türkiye genelinde ve yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinde yarıya indirilir. Uygulama resmi ve ulusal binalarda da geçerlidir. Bayrak, göndere önce en üst noktaya kadar çekilir, ardından yavaşça yarı seviyeye indirilir. Sürekli bayrak bulundurulmayan yerlerde de aynı usul izlenir.

Evlere 10 Kasım'da bayrak asılır mı, Türk bayrağı yarıya indirilir mi? 10 Kasım bayrak uygulaması

VE ’DE BAYRAK YARIYA İNDİRİLİR Mİ?

10 Kasım’daki bayrak uygulamasında bazı özel düzenlemeler bulunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki bayrak hiçbir zaman yarıya indirilmez. Anıtkabir’deki bayrak ise 10 Kasım günü yarıya indirilir. Bunun dışındaki günlerde Anıtkabir’de bulunan bayrağın yarıya çekilmesine izin verilmez.

Evlere 10 Kasım'da bayrak asılır mı, Türk bayrağı yarıya indirilir mi? 10 Kasım bayrak uygulaması

TÜRK BAYRAĞI NERELERE ASILAMAZ?

Türk bayrağının kullanımında, milli ve manevi değerine uygunluk esas alınıyor. Bu nedenle bayrak; harap, terk edilmiş veya inşaatı tamamlanmamış yapılara, mutfak ve ahır gibi alanlara asılamıyor. Çöp ve pislik taşıyan araç ve teknelerde de bayrak kullanılması yasaklanıyor. Ayrıca bayrağın yırtık, sökük, delik, kirli, solmuş veya buruşuk şekilde kullanılması da mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Evlere 10 Kasım'da bayrak asılır mı, Türk bayrağı yarıya indirilir mi? 10 Kasım bayrak uygulaması

TÜRK BAYRAĞI KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Türk Bayrağı’nın kullanımına ilişkin kurallar, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ve ilgili yönetmelikte düzenleniyor. Bayrağın manevi değerini korumak amacıyla bazı kullanımlar açıkça yasaklanıyor.

Buna göre Türk bayrağı, özel olarak izin verilen durumlar dışında örtü olarak kullanılamıyor, üzerine oturulamıyor ve ayak basılan yerlere serilemiyor. Elbise veya üniforma biçiminde giyilmesi de yasak kapsamında bulunuyor.

Bayrağın şeklinin masa, kürsü ve benzeri eşyalar üzerine yapılmasına izin verilmiyor. Siyasi parti, dernek, vakıf ve kuruluşların da Türk bayrağını amblem, flama veya sembol olarak kullanması yasaklanıyor. Bayrağa yönelik hakaret ve saygısızlık içeren söz, yazı ve davranışlar da mevzuat kapsamında yasaklanmış durumda

ETİKETLER
#TBMM
#10 Kasım
#anıtkabir
#gazi mustafa kemal atatürk
#Türk Bayrağı Kanunu
#Genel
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