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14 yaşındaki çocuk kullandığı patpat ile 10 yaşındaki çocuğu ezdi! Kaza anı anbena kameraya yansıdı

15-01-2025 22:41 | Güncelleme: 15-01-2025 22:44
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Mutluhan Yıldız

Hatay’da meydana gelen olayda, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı tarım aracı patpat, 10 yaşındaki D.A.'ya çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailenin, genç sürücü hakkında şikayetçi olmadığı ifade edilirken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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