68 yıllık eşlerin iki aylık hasret sonrası kavuşma anı duygulandırdı

İzmir'in Tire ilçesinde desteksiz yürümekte zorlanan 87 yaşındaki Recai Tekkurşun'un, iki aylık hastane tedavisinin ardından eve dönen eşi Leziz Tekkurşun (83), için ayağa kalkıp sarılarak karşıladığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Kızı Canan Tekkurşun'un yardım teklifini geri çeviren Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromu nedeniyle yatıp kalkmakta ve desteksiz yürümekte zorlanan Tekkurşun, iki aylık tedavi sonrası evine dönen 68 yıllık eşine doğru yürüdü ve "Kalfa, hoş geldin" diyerek ona sarıldı.

Bir süre sonra ağlayarak yerine oturan Tekkurşun'un bu anları, odadaki sabit kameraya yansıdı. Kızı Canan Tekkurşun'un sosyal medyada paylaştığı görüntüler, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Canan Tekkurşun, AA muhabirine, yaşadıklarının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Görüntülerin başlangıçta hatıra olarak saklamak istediğini fakat videoyu daha sonra sosyal medyada paylaştığını belirten Tekkurşun, "Görmelerini istediğim birkaç kişi vardı. O açıdan paylaştım. Şu mesaj da verilsin istedim: Ölüm bizi ayırana dek. Zannediyorum fazlasıyla verildi." dedi.

Tekkurşun, terzilik yapan babasının yıllarca yanında çalıştığı için annesine "kalfa" diye hitap ettiği dile getirdi.

Tekkurşun, anne ve babasının paylaşımdan henüz haberdar olmadığını, görüntülerin onlar için de bir hatıra olacağını kaydetti.