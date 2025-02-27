Abdullah Öcalan'dan PKK'ya fesih çağrısı! Fatih Atik 'KCK' detayına dikkat çekti: 'Gelecek yanıt önemli'

DEM Parti, İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu ortan basın toplantısında okundu. Öcalan mektubunda, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli.” ifadeleri yer alırken konu ile ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik değerlendirmelerde bulundu. Atik, "Bugün başlayan süreç bugün bitmeyecek. Bundan sonra bunun üzerine çok konuşmalar olacak. Burada en önemli aşama silahların bırakılıyor çağrısı ve PKK'yı da içeren ana yapı KCK'dır. KCK'nın başkanı da Abdullah Öcalan'dır. Bu mesaja KCK'dan gelecek yanıt önemlidir" ifadelerini kullandı.