Adana'da silahlı saldırı girişimi! Olay anı kameraya yansıdı

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı olan Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı’nda elinde tabancayla ortaya çıkan saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişiyi sokak ortasında kovalamaya başladı. Saldırganın can havliyle kaçan iki kişinin peşinden silahıyla koştuğu, ardı ardına ateş ettiği görüldü. Mahalledeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Saldırgan, rastgele ateş ettikten sonra izini kaybettirdi. Olayda bir kişinin ağır yaralandığı iddia edilirken, polis her yerde eli silahlı saldırganı arıyor.