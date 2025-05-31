Adıyaman'da inek kurtarma operasyonu! Havuzdan iş makinesiyle çıkardılar

Adıyaman’da Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde Nurşen Salhan’a ait inek akşam saatlerinde içi su dolu havuzuna düştü. Vatandaşların ineğini kurtarmak için verdikleri çabalar sonuç vermeyince ekiplere bilgi verildi. Sulama havuzuna düşen inek için itfaiye ve jandarma ekipleri seferber oldu. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından inek, iş makinesinin yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.