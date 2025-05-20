Aniden şerit değiştirdi, kazaya neden oldu

Batman’da Kozluk-Batman kara yolu Kavakdibi köyü mevkisinde plakası tespit edilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken aniden şerit değiştirerek bir otomobilin önüne geçti.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Otomobilin manevrasından kaçmaya çalışan sürücü Fatma Dündar (36), direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan boş tarım arazisine savrularak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Dündar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya neden olan şerit ihlali anları seyir halinde olan otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin manevrası sonrası, başka otomobilin kontrolden çıkarak yoldan savrulduğu ve takla attığı anlar görüldü.

