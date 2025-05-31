Ankara'da korkunç infaz! Pompalıyla iş arkadaşının kafasına sıktı

Kasten adam öldürmenin cezası

Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunun 82. Maddesinde sıralanmış olup, suçun bu maddede geçen şekillerde işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.