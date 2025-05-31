Ankara'da korkunç infaz! Pompalıyla iş arkadaşının kafasına sıktı
Ankara'da pazar yerinde iş arkadaşını pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan saldırgan yakalandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Kasten adam öldürmenin cezası
Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunun 82. Maddesinde sıralanmış olup, suçun bu maddede geçen şekillerde işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.