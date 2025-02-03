Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı
03-02-2025 21:37
| Güncelleme: 03-02-2025 21:40
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan üç kişi yaralandı. Olay, Barış Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde siteye giren köpek, önce bir çocuğa saldırdı. Çocuğunu korumaya çalışan anne ve olaya müdahale eden site sakini ile bina görevlisi de saldırı sonucu yaralandı.
Yaralılardan Askeri Araz, köpeğin bir kadına saldırdığını balkondan gördüğünü ve hemen müdahale ettiğini belirterek, “Aşağı indiğimde köpek bana da saldırdı ve elimi ısırdı. Kadını kurtardık ancak hepimiz yaralandık” dedi. Başıboş sokak köpeklerinin mahallede ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Araz, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.
"Kuduz olup olmadığını bilmiyoruz, üçümüz de aşı olduk" diyen Araz, yetkililere çağrıda bulunarak, sokak köpekleri konusunda acil önlem alınmasını istedi.