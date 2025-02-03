Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı

Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı

03-02-2025 21:37 | Güncelleme: 03-02-2025 21:40
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan üç kişi yaralandı. Olay, Barış Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde siteye giren köpek, önce bir çocuğa saldırdı. Çocuğunu korumaya çalışan anne ve olaya müdahale eden site sakini ile bina görevlisi de saldırı sonucu yaralandı. Yaralılardan Askeri Araz, köpeğin bir kadına saldırdığını balkondan gördüğünü ve hemen müdahale ettiğini belirterek, “Aşağı indiğimde köpek bana da saldırdı ve elimi ısırdı. Kadını kurtardık ancak hepimiz yaralandık” dedi. Başıboş sokak köpeklerinin mahallede ciddi bir sorun haline geldiğini ifade eden Araz, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. "Kuduz olup olmadığını bilmiyoruz, üçümüz de aşı olduk" diyen Araz, yetkililere çağrıda bulunarak, sokak köpekleri konusunda acil önlem alınmasını istedi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı - GÜNDEMGÜNDEM
Anne ve çocuğuna köpek saldırdı! Yardıma koşanlar da yaralandı
Tayfun füzesinin görüntüleri paylaşıldı! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Tayfun füzesinin görüntüleri paylaşıldı!
Kara yolunda atlar dörtnala koştu, görenler şaşırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Kara yolunda atlar dörtnala koştu, görenler şaşırdı
AVM'de iki grup birbirine saldırdı! Sandalyeler böyle havada uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de iki grup birbirine saldırdı! Sandalyeler böyle havada uçtu
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada
Ormanda gördüğü manzara karşısında şoke oldu! - DÜNYADÜNYA
Ormanda gördüğü manzara karşısında şoke oldu!
Hatay'da paraşütçü aydınlatma direğinde mahsur kaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Hatay'da paraşütçü aydınlatma direğinde mahsur kaldı
Erdoğan'dan Mesut Özil'e: 'Oğlum sen de çok utangaçsın' - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan'dan Mesut Özil'e: 'Oğlum sen de çok utangaçsın'
Yol kenarında mola küçük çocuğun canına mal oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Yol kenarında mola küçük çocuğun canına mal oldu!
Otel faciasında hayatını kaybetmişti! Okulun ilk günü kahreden anlar: Lalin'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu - GÜNDEMGÜNDEM
Otel faciasında hayatını kaybetmişti! Okulun ilk günü kahreden anlar: Lalin'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Uçağın kalkışı sırasında kanat alev aldı! - DÜNYADÜNYA
Uçağın kalkışı sırasında kanat alev aldı!
Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti
Zamanın durduğu an: Kayıplar 04.17 panosuna yazıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Zamanın durduğu an: Kayıplar 04.17 panosuna yazıldı
Asker eğlencesinde sopalar konuştu! - GÜNDEMGÜNDEM
Asker eğlencesinde sopalar konuştu!
Balkondaki kıyafetleri çalan hırsız kameraya yakalandı - GÜNDEMGÜNDEM
Balkondaki kıyafetleri çalan hırsız kameraya yakalandı
İsrail Batı Şeria'yı vurdu: Çok sayıda bina yerle bir oldu! - DÜNYADÜNYA
İsrail Batı Şeria'yı vurdu: Çok sayıda bina yerle bir oldu!
Kara yolunda atlar dörtnala koştu, görenler şaşırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Kara yolunda atlar dörtnala koştu, görenler şaşırdı
AVM'de iki grup birbirine saldırdı! Sandalyeler böyle havada uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
AVM'de iki grup birbirine saldırdı! Sandalyeler böyle havada uçtu
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Korkunç kaza kamerada
Hatay'da paraşütçü aydınlatma direğinde mahsur kaldı - GÜNDEMGÜNDEM
Hatay'da paraşütçü aydınlatma direğinde mahsur kaldı
Erdoğan'dan Mesut Özil'e: 'Oğlum sen de çok utangaçsın' - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan'dan Mesut Özil'e: 'Oğlum sen de çok utangaçsın'
Yol kenarında mola küçük çocuğun canına mal oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Yol kenarında mola küçük çocuğun canına mal oldu!
Otel faciasında hayatını kaybetmişti! Okulun ilk günü kahreden anlar: Lalin'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu - GÜNDEMGÜNDEM
Otel faciasında hayatını kaybetmişti! Okulun ilk günü kahreden anlar: Lalin'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti - GÜNDEMGÜNDEM
Ankara'da dehşet! Küçük kızı kaçırmaya çalıştı, köpeğini öldüresiye darp etti
Zamanın durduğu an: Kayıplar 04.17 panosuna yazıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Zamanın durduğu an: Kayıplar 04.17 panosuna yazıldı