Anne ve kızını ayıran korkunç kaza kamerada!

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halinde olan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne E.B. ve 7 yaşındsaki kızı N.B.'ye çarptı. Anne ve kız çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede kaldırılan talihsiz anne, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kız çocuğunun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.