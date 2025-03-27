Annesinin mezarındaki rüzgar gülünden şüphelenip toprağı kazınca dehşete düştü

Antalya'daki Türbeli Mezarlığı'nda annesinin mezarını ziyarete giden bir vatandaş, mezarın üzerinde kağıttan rüzgar gülü bırakıldığını ve toprağın eşelendiğini fark etti. Şüphelenen vatandaş, mezarın kartonla çevrili kısmını kazdığında büyük bir şok yaşadı. Toprağın altından telef olmuş bir kedi çıktı.

Gördükleri karşısında şaşkına dönen vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederek, "Hiç mi yer bulamadınız? İnsana saygınız mı yok? Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.