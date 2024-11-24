Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Antalya Havalimanı'nda yangın paniği! Rus yolcu uçağın alev topuna döndü

Antalya Havalimanı'nda yangın paniği! Rus yolcu uçağın alev topuna döndü

24-11-2024 22:58 | Güncelleme: 24-11-2024 23:01
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Antalya Havalimanı'na inişi sırasında bir Rus yolcu uçağının sol motorunda yangın çıktı. Havalimanı itfaiyesi olay yerine hızla müdahale ederek alevi kontrol altına aldı. Uçakta bulunan 87 yolcu ve 4 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken uçağın alev topuna döndüğü anlar anbean kameraya yansıdı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Antalya Havalimanı'nda yangın paniği! Rus yolcu uçağın alev topuna döndü - GÜNDEMGÜNDEM
Antalya Havalimanı'nda yangın paniği! Rus yolcu uçağın alev topuna döndü
Konya-Afyon karayolundaki görüntüler gündeme oturdu! - YAŞAMYAŞAM
Konya-Afyon karayolundaki görüntüler gündeme oturdu!
Kahramanmaraş’ta apartmanın çatısı böyle uçtu! - GÜNDEMGÜNDEM
Kahramanmaraş’ta apartmanın çatısı böyle uçtu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gelibolu ilçe kongresine telefonla bağlandı! - POLİTİKAPOLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gelibolu ilçe kongresine telefonla bağlandı!
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindePKK'ya darbe - GÜNDEMGÜNDEM
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindePKK'ya darbe
İETT şoförüne kaldırım taşlı saldırı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
İETT şoförüne kaldırım taşlı saldırı kamerada
Yolda yürüyen kadına tekme atan şahsı evire çevire dövdüler - GÜNDEMGÜNDEM
Yolda yürüyen kadına tekme atan şahsı evire çevire dövdüler
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü - GÜNDEMGÜNDEM
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü
37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti - GÜNDEMGÜNDEM
37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti - GÜNDEMGÜNDEM
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti
İki yıl boyunca sigara izmaritlerini odasında biriktirdi! Odanın hali şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
İki yıl boyunca sigara izmaritlerini odasında biriktirdi! Odanın hali şoke etti
Putin'in videosu herkesi şoke etti: 7 dakikalık videoda parmaklarını 1 milim bile oynatmadı - DÜNYADÜNYA
Putin'in videosu herkesi şoke etti: 7 dakikalık videoda parmaklarını 1 milim bile oynatmadı
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Gören şaştı kaldı! Trabzon'da bir camiye dana girdi
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Lodosta savrulan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Kahramanmaraş’ta apartmanın çatısı böyle uçtu! - GÜNDEMGÜNDEM
Kahramanmaraş’ta apartmanın çatısı böyle uçtu!
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindePKK'ya darbe - GÜNDEMGÜNDEM
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindePKK'ya darbe
İETT şoförüne kaldırım taşlı saldırı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
İETT şoförüne kaldırım taşlı saldırı kamerada
Yolda yürüyen kadına tekme atan şahsı evire çevire dövdüler - GÜNDEMGÜNDEM
Yolda yürüyen kadına tekme atan şahsı evire çevire dövdüler
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Cam kapıya kafa atmasıyla yere oturması bir oldu
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Maraş dondurmasını bir türlü alamayan turistin tepkisi herkesi güldürdü
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü - GÜNDEMGÜNDEM
Sivasspor - Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyum beyaza büründü
37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti - GÜNDEMGÜNDEM
37 yıl önceki görüntüler paylaşıldı! Çocuklar neden öğretmen olmak istediklerini anlattı: Hepsinin kusursuz Türkçesi dikkat çekti
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti - GÜNDEMGÜNDEM
Metrelerce yükseklikten yere çakıldı, kalkıp kavgaya devam etti