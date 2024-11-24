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Antalya Havalimanı'nda yangın paniği! Rus yolcu uçağın alev topuna döndü
24-11-2024 22:58
| Güncelleme: 24-11-2024 23:01
Antalya Havalimanı'na inişi sırasında bir Rus yolcu uçağının sol motorunda yangın çıktı. Havalimanı itfaiyesi olay yerine hızla müdahale ederek alevi kontrol altına aldı. Uçakta bulunan 87 yolcu ve 4 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken uçağın alev topuna döndüğü anlar anbean kameraya yansıdı.