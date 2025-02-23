Aracıyla ortalığı birbirine kattı, askerlik anısı anlattı! Sarhoş sürücünün aymazlığı kamerada
Bursa'da direksiyon başına alkollü geçen sürücü, sokak üzerinde park halinde olan 3 araca çarptı. Yaşanan olay sonrası ekiplere direnç gösteren sürücü, ters kelepçeliyken polis ekiplerine askerlik anılarını anlattı. Ayrıca, zarar gören aracın tekerine ayağını sıkıştıran kedi, mahalle sakinlerinin aracı havaya kaldırmasıyla kurtarıldı.
TERS KELEPÇELI HALDE ASKERLİK ANILARINI ANLATTI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren Kadir Ç.'ye ters kelepçe takıldı. Elleri kelepçeli halde ekiplerle sohbet eden Kadir Ç., askerlik anılarını anlattı. Alkometreyi üfleyen Kadir Ç., 1.87 promil alkollü çıktı. Kadir Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.