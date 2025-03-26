Araçla çarpışan motosikletli hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

Gaziantep’te Nizip ilçesi Fırat Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 16 yaşındaki Bedirhan Özbal idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Feci kaza anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması ve motosikletin savrulma anları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

