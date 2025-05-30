Arılar iş merkezini bastı, çalışanları esir aldı! Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da şehir merkezindeki bir iş hanının girişine arıların topluca gelmesi paniğe neden oldu. Kepenge üşüşen arılar, çalışanları ve çevredeki esnafı tedirgin etti. Bazı kişiler arılara aldırmadan içeri girerken, bazıları yönünü değiştirdi. Arılarla uğraşan ekipler, gelip arıları korkusuzca bulunduğu yerden aldı.

NEREDEN GELDİKLERİ BİLİNMİYOR

Esnafın bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen arıcılıkla uğraşan ekipler, ilk önce kutunun içine aldığı arıları sonrasında ise peteklerin bulunduğu sandığa aldı. Arıları büyük bir soğuk kanlılıkla alan kişiler, esnafa ve vatandaşa da rahat nefes aldırdı.

Muhtemelen çevrede bulunan bir koloniden arıların gelebileceğini belirten Hüseyin Savcı, "Uludağ’ın eteklerinden de gelebilir. Haber verdikleri gibi buraya geldik. Zararsız arılar bunlar. Koloniyi ilk önce kutuya indirdik. Bal arısı bunlar" diye konuştu.

Ehet Taştan ise, "Vatandaşlara zarar vermemesi için kısa sürede buraya geldik. Buraya yuva yapmasının sebebi, oğulun içeride kraliçe vermesinden kaynaklı. 2 tane olan kraliçe kavga ettiği zaman biri kovandan ayrılıyor. Ayrılanda buraya gelmiş. En yakın bölge olarak burayı görmüş. Kimse arı gördüğü zaman arılara el sallamasın. Çünkü onlar el salladığınız zaman size saldırır" dedi.