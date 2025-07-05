Arkadaşlarıyla iddiaya girip köprüden atlayan genç kayboldu! O anlar kamerada

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunan Irmak Virajlar Köprüsü'nde üzücü bir olay yaşandı. Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan dört arkadaş, yol üzerinde Kızılırmak kıyısında kısa bir mola verdi. Bu sırada 27 yaşındaki Ahmet Kanbur, arkadaşlarıyla girdiği bir iddia üzerine köprüden nehre atladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Atladıktan sonra gözden kaybolan Kanbur'u kurtarmak isteyen ekipler seferber oldu. Olay anı, gruptaki 16 yaşındaki Ş.Ç.Y. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Genç adamı bulmak bölgede yoğun çalışma başlatıldı.

Atlayışın ardından kısa süre içinde su yüzeyinde hareketsiz kalan genci fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis dalgıçları, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar su altında arama çalışması yürütürken, AFAD ekipleri ise botla kıyı boyunca tarama yaptı.

Havanın kararması nedeniyle sonlandırılan arama çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlanacağı bildirildi.