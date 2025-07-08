Aslan saldırısına uğrayan adamdan Ali Koç'a çağrı! 'Derbiyi statta izleyeyim'

Antalya'da hayvan parkında kafesten kaçan aslanın saldırısı sonucu yaralanan ve hastanedeki tedavisine devam eden Süleyman Kır'dan Ali Koç'a mesaj var. Hastanedeki yatağından bir video paylaşa “İyi günler, ben Süleyman Kır, tarımla uğraşıyorum. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Sahadaki mücadele tarım arazilerine taşındı. Sayın Başkanı Ali Koç’tan tek bir ricam var. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini davet edip, maçı statda izletmesi” ifadelerini kullandı.