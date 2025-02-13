AVM'de patlama anları: Ölü ve yaralılar var

Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Bölgeye acil olarak polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.

Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.