AVM'de patlama anları: Ölü ve yaralılar var
Tayvan’ın Taichung şehrinde bulunan "Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Bölgeye acil olarak polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Patlamanın restorandaki gaz kaçağındaki kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tayvan lideri Lai Ching-te, patlamanın nedeninin hızla araştırılması çağrısında bulundu.
Patlamada kırılan camlar nedeniyle ana yol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıkça Sorulan Sorular
Patlama neden kaynaklandı?
"Shin Kong Mitsukoshi" alışveriş merkezinin 12. katında çıkan patlama tadilat sırasında meydana geldi.
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