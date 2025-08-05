Ayasofya'yı kundaklama girişimi kamerada! Kırmızı şapkalı adam ters kelepçeyle alındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Yatsı namazı sonrası kundaklama girişimi meydana geldi. Kırmızı şapka, siyah gömlek ve şort giydiği belirlenen şüpheli cebindeki kağıt parçalarını cami içinde ateşe verdi. Dumanları fark eden bir kadın durumu hemen imama bildirirken, alevler büyümeden kontrol altına alındı. Kundakçıyı arama çalışması başlatan polis ekipleri neticeye ulaştı. Kısa sürede yakalanan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan Şırnak nüfusuna kayıtlı şahsın, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine 5 farklı tarihte giriş kaydı olduğu belirlendi.

