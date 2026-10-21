Ayvalık'ta 1500 yıllık Bizans gemisi batığından meraklandıran görüntüler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında yeniden dalış turizmine açılan bölgede amforalar (antik dönemde kullanılan testi) görüntülendi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış eğitmeni Ata Akyol ve Sahil Güvenlik Dalış Timlerinin katılımıyla Ayvalık'ın İncirli Adası açıklarında 1500 yıllık Bizans gemisi batığının bulunduğu alanda dalış gerçekleştirdi.

Ceylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dalışa yeniden açılan bölgede, gemiden arta kalan amforaları görüntüledi. Geleceğe Miras Projesi kapsamında bölgede su altı turizminin de gelişmesi amacıyla yapılan dalışta, mercanlar, deniz çayırları ve amforanın içini yuva olarak kullanan bir ahtapot da kayıt altına alındı.