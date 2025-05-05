Bahar Aksu'nun katledildiği anın yeni görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Şişli'de sabah erken saatlerde; 34 yaşındaki Bahar Aksu, çalıştığı iş yerine geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti.

CANİLER YAKALANDI

Ellerinden kurtulup kaçmaya çalışan genç kadın, daha sonrasında silahla vurularak katledilmişti. Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki failler gözaltına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan genç kadının, eski eşi ve yanındakiler tarafından kaçırılmaya çalışıldığı ve ardından kaçmaya çalışırken öldürüldüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kadının zorla araca bindirilmek istendiği kadının ise kaçmaya çalıştığı ardından vurularak öldürüldüğü görülüyor.