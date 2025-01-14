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Barış Yarkadaş: 'İstanbul Barosu'na kayyum yolu göründü'

14-01-2025 22:04 | Güncelleme: 14-01-2025 22:10
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, görevden alınmaları ve yeni yönetimin seçilmesi talebiyle dava açıldı. TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, hukukçularla yaptığı görüşmelere dayanarak "İstanbul Barosu'na kayyum yolu görünüyor" yorumunda bulundu. Gazeteci Yarkadaş, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile görüştüğünü ve Kaboğlu’nun yarın saat 17.00’de ayrıntılı bir açıklama yapacağını duyurdu. Yarkadaş Kaboğlu'nun kendisine yaptığı ilk değerlendirmesinde, “Bu tamamen hukuk dışı bir eylemdir, savunmaya yönelik bir saldırıdır.” ifadelerini kullandığını belirtti.

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