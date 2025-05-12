Barış Yarkadaş'tan fesih yorumu: Bir günde silah bırakması beklenemez

5-7 Mayıs'ta yapılan PKK kongresinde alınan kararlar duyuruldu. Buna göre örgüt kendini feshettiğini ve silah bırakıldığını duyurdu. Gazeteci Barış Yarkadaş, önemli gelişmeyi TGRT Haber'de değerlendirdi. Yarkadaş şunları söyledi: "Hepimizi ülke olarak rahatlatan bir gelişme oldu. Bundan sonra görev siyasi partilerinin üstüne düşülecek. İran'da Suriye'de örgütlenen son 40 yıldır çok güçlenmiş bir örgütten bahsediyoruz. Ama bu örgüt Orta Doğu'da değişik bölgelerde farklı isim ve yapılanmalarda faaliyetteler. Bunun bir günde olması beklenemez. 1 hatta 2 yıl sürebilir. Bu sürecin uzun bir süre devam edebileceği bilinmelidir. Mücadelenin devam edeceği var bildiride. Siyasi partilerle devam edeceği vurgulanmış."