Bayraktar Kızılelma bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, uçuş testlerine devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının test süreci planlanan takvime uygun şekilde sürüyor. Bayraktar KIZILELMA, 6 Mart’ta gerçekleştirilen Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçti. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar KIZILELMA’nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik sistem tanımlama faaliyetlerini de başarılı bir şekilde tamamladı.