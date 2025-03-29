Bayram yolculuğu başladı: 43 ilin geçiş noktası kilit!

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle mesai bitiminin ardından memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, gece saatlerinde karayollarında yoğunluk oluşturdu.

Kilit kavşak konumundaki Kırıkkale-Samsun D200 Karayolu’nun bazı kesimlerinde araç trafiği zaman zaman yavaşladı. Trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri güzergâh boyunca trafik güvenliğini sağlamak için önlemlerini artırdı, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Öte yandan Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu’nda trafik akışı genel olarak sorunsuz şekilde sürdü. Yetkililer, bayram süresince ulaşımın aksamaması için denetimlerin ve trafik kontrollerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.