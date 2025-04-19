Bekçiye bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde gece yarısı bekçiler şüphelendiği 2 kişiye GBT (Genel Bilgi Toplama) yapmak istedi. Şüpheliler farklı kimlik verince bekçiler şahısları gözaltına almak istedi. Bu sırada yaşanan arbede sırasında K.T. adlı şüpheli bekçiye bıçakla saldırdı. Şüpheli kaçarken, bekçi ise havaya ateş açtı. O anlar kameralara da yansıdı. Öte yandan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan K.T. ise tutuklandı.