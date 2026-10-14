Beylikdüzü’nde tehlikeli anlar: Şiddetli rüzgar cam kapıyı kırdı

İstanbul Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle gözlükçünün cam kapısı kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şiddetli rüzgar nedeniyle aniden açılan cam kapı, vitrine çarparak kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, rüzgarın aniden çıkması ve cam kapının kırılıp adeta tuzla buz olması yer aldı.