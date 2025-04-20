Böyle anne olmaz olsun! 3 yaşındaki çocuğa kucağında sigara içirdi

Eskişehir'de bir düğünde kaydedilen görüntüler şoke etti. Düğünde annesinin kucağındaki küçük çocuğun sigara içtiği anlar büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamaları doğrultusunda küçük çocuğun annesi S.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyetteki işlemlerin ardından anne S.B. adliyeye sevk edildi.