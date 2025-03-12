Bursa'da dehşet anları! Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Yakup A.‘yı takip eden husumetlileri dehşet saçtı. Genci yakalayan husumetlileri korkunç şekilde darbetmeye başladı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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