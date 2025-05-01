Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel anlamlı ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün ilk dakikalarında işleri başında bulunan emekçilerle buluştu. Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, işçilerle sohbet etti. Bakan Işıkhan, 1 Mayıs’ı bir protokol günü olarak değil, işçiler ve emekçiler ile kutladıklarını belirtti. 1 Mayıs’ın 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, 1 Mayıs’ın bayram havasında kutlandığını sözlerine ekledi.