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Cem Küçük'ten fesih açıklaması: 'Örgütlerin tTüm kollarının silah bırakması lazım'

5-7 Mayıs'ta yapılan PKK kongresinde alınan kararlar duyuruldu. Buna göre örgüt kendini feshettiğini ve silah bırakıldığını duyurdu. Tarihi kararı değerlendiren Türkiye Gazetesi Yazarı Gazeteci Cem Küçük şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013'te PKK sadece %10 silah bıraktı diye bir açıklaması vardı. Şimdi silahlar bırakılacak, bunlar Milli İstihbarat veya Genelkurmay tarafından toplanacak. Şimdi o dağlarda, yani Kandil'de ne durumdalar, o sığınaklar, mağaralar, oralarda yaşıyorlar. Ama şu var, şimdi Suriye'deki PKK, İran'daki PKK ve Kandil'deki PKK, bunların hepsinin silah bırakması lazım. Şimdi oradaki kelimelere de dikkat etmek lazım, kelime oyununa. PKK tamam ama bütün PKK yani PJAK İran'daki, YPG Suriye'deki o zaten merkez hükümetle anlaştılar veya Suriye Irak'taki ya da üst isim KCK bunların hepsinin Almanya'dakiler Avrupa'dakilerin silah bırakması önemli. Burada sadece "PKK silah bıraktı öbürleri dursun sonra işimize lazım olur" anlayışı varsa şayet bunu kabul etmek de mümkün değil. Ama bundan sonraki atılımları görmek lazım. 41 yıllık mücadelede Türk Devleti'nin başarısı var."

Sıkça Sorulan Sorular

FESİH NE DEMEK?
PKK'nın kendini fesih etmesinin ardından birçok kişi 'fesih' kelimesini araştırmaya başladı. Fesih kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup; "Geçersiz kılma, sona erdirme, kaldırma, bozma, dağıtma, dağıtılma, kapatma, kapatılma" anlamına gelmektedir.
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