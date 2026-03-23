CHP'li belediye başkanının karıştığı kavga kamerada!

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in, bir restoranda yaşanan kavga olayına karıştığı iddiasıyla polis merkezinde ifade vereceği öğrenilirken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre olay, dün gece merkez Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi.

CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, Tuncer de kavgaya müdahil oldu. Araya girenlerin tarafları ayırmasıyla kavga sona erdi.

Karşı tarafın şikayeti üzerine Belediye Başkanı Tuncer’in bugün polis merkezinde ifade vereceği öğrenildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a da yakınlığı ile bilinen Tuncer'in karıştığı olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldığı bildirildi.