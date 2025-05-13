CHP'li vekil PKK’nın kendini feshetmesini skuter binerek kutladı

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM’de PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma sürecini skuter binerek kutladı. Skuterle ilgili soru üzerine İnan Akgün Alp, "Bugün Meclis’in kasvetli havasından ve gösterişli makam arabalarından uzaklaşmak istedik çünkü memleketimizin dağlarına bahar geliyor, umut yeşeriyor. Barış iklimi hakim oluyor ülkemize. Bütün halkımıza barış umudunu yeşertmelerini, coşkuyla karşılamalarını, gençleri de barış umuduna ve imkanına sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.