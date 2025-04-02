Çocuk parkında iki grup birbirine girdi! Tekmeli yumruklu kavga kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında bir olay meydana geldi. Gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir anda birbirine girdi.

MAHALLE SAKİNLERİ AYIRDI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında yere düşenler oldu. Mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.